Массовые протесты во Франции привели к стычкам с полицией

20 Апреля 2018 07:09

Около 300 тысяч человек по всей стране приняли участие в антиправительственных акциях. Среди протестующих - студенты и госслужащие. Продолжили забастовку и работники железнодорожных служб. Только в Париже с протестами против реформ президента Эммануэля Макрона вышли почти 12 тысяч человек. Некоторые забрасывали полицию камнями, бутылками и громили витрины. Офицерам пришлось применить слезоточивый газ.