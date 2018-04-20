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Массовые протесты во Франции привели к стычкам с полицией
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20 Апреля 2018 07:09

Массовые протесты во Франции привели к стычкам с полицией

Около 300 тысяч человек по всей стране приняли участие в антиправительственных акциях. Среди протестующих - студенты и госслужащие. Продолжили забастовку и работники железнодорожных служб. Только в Париже с протестами против реформ президента Эммануэля Макрона вышли почти 12 тысяч человек. Некоторые забрасывали полицию камнями, бутылками и громили витрины. Офицерам пришлось применить слезоточивый газ.

  

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