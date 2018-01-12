Ложное предупреждение об опасности атаки баллистических ракет получили жители Гавайских островов

14 Января 2018 09:16

В сообщениях, разосланных на мобильные телефоны, людям рекомендовалось "немедленно искать убежище". Вскоре выяснилось, что местные чиновники, ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях, отправили СМС по ошибке. Во время стандартной процедуры передачи смены сотрудник нажал не на ту кнопку. Губернатор штата Гавайи принес извинения жителям. Власти США уже приступили к расследованию инцидента.