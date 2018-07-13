Лондон охватили акции протеста

Лозунгами "Остановите Трампа!" встретила британская столица Президента США. Американский лидер прибыл в королевство из Брюсселя в рамках своего европейского турне. Сегодня, как ожидается, он встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и будет принят королевой Елизаветой II.

Тем временем, на новую встречу с президентом США надеется лидер КНДР. В официальном письме, которое опубликовал в своем twitter-аккаунте Трамп, Ким Чен Ын благодарит главу Белого дома за беспрецедентные усилия, которые тот прилагает для улучшения двусторонних отношений.