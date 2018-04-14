Лесные пожары вторые сутки бушуют в Австралии

15 Апреля 2018 15:05

Огонь подступает к пригородам Сиднея. Идет эвакуация. Более 500 пожарных ведут борьбу со стихией. Ситуацию усложняет очень сухая и ветреная погода, а также порывистый ветер, который постоянно меняет направление.