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Лесные пожары вторые сутки бушуют в Австралии
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15 Апреля 2018 15:05

Лесные пожары вторые сутки бушуют в Австралии

Огонь подступает к пригородам Сиднея. Идет эвакуация. Более 500 пожарных ведут борьбу со стихией. Ситуацию усложняет очень сухая и ветреная погода, а также порывистый ветер, который постоянно меняет направление.

  

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