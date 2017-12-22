Корпорация Apple призналась в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone

21 Декабря 2017 09:06

И объяснила, что снижает скорость работы своих смартфонов, чтобы те не выключались при повышенной нагрузке. Программное занижение производительности процессоров нужно для того, чтобы избежать самопроизвольного выключения устройств с изношенными в ходе длительной эксплуатации литий-ионными аккумуляторами. Эта функция уже добавлена в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE. В ближайшее время с выходом обновления она появится и на iPhone 7.