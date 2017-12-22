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Корпорация Apple призналась в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone
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21 Декабря 2017 09:06

Корпорация Apple призналась в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone

И объяснила, что снижает скорость работы своих смартфонов, чтобы те не выключались при повышенной нагрузке. Программное занижение производительности процессоров нужно для того, чтобы избежать самопроизвольного выключения устройств с изношенными в ходе длительной эксплуатации литий-ионными аккумуляторами. Эта функция уже добавлена в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE. В ближайшее время с выходом обновления она появится и на iPhone 7.

  

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