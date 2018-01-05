КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне

5 Января 2018 21:12

Об этом сообщило Министерство объединения Республики Корея. Переговоры пройдут 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме. Ожидается, что стороны обсудят вопрос участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане, а также возможные шаги по улучшению отношений между югом и севером.

США услышали предложение Сеула о переносе регулярных совместных военных учений. По просьбе президента Южной Кореи американский лидер согласился отложить их. Учения, кстати, были запланированы в следующем месяце во время проведения зимних Олимпийских игр. Как известно, Пхеньян рассматривает подобные учения как "репетицию вторжения" и именно в ответ на это проводит ракетные испытания.