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КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне
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5 Января 2018 21:12

КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне

Об этом сообщило Министерство объединения Республики Корея. Переговоры пройдут 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме. Ожидается, что стороны обсудят вопрос участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане, а также возможные шаги по улучшению отношений между югом и севером.

США услышали предложение Сеула о переносе регулярных совместных военных учений. По просьбе президента Южной Кореи американский лидер согласился отложить их. Учения, кстати, были запланированы в следующем месяце во время проведения зимних Олимпийских игр. Как известно, Пхеньян рассматривает подобные учения как "репетицию вторжения" и именно в ответ на это проводит ракетные испытания.

  

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