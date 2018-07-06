Новые подробности организации второй встречи на высшем уровне лидеров Северной Кореи и США. Как сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на дипломатические источники, Ким Чен Ын и Дональд Трамп могут встретиться в Швейцарии: в Берне, Женеве или Давосе. Ожидается, что стороны детально обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова. Этот же вопрос в ближайшее время обсудит с северокорейским лидером и Госсекретарь США Майк Помпео. Он прибыл сегодня в Пхеньян в рамках своего турне по Азии.