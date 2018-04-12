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Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению
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13 Апреля 2018 09:05

Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению

Японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению. О желании разработать дорожную карту денуклеаризации лидер Северной Кореи заявил на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином. Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян не будет нуждаться в ядерном оружии, если США прекратят враждебную политику по отношению к нему. План процесса денуклеаризации может быть готов к предстоящей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Среди условий для реализации этого процесса лидер КНДР назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны.

  

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