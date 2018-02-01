31 Января 2018 21:10

Киевоблгаз прекратил газоснабжение Славутича. Это город недалеко от Чернобыльской АЭС. В нем живет 25 тысяч человек - в основном, бывшие и действующие сотрудники атомной станции. Подача голубого топлива в Славутич остановлена из-за задолженности. Температура воздуха в квартирах уже опустилась до критических отметок - от 8 до 15 градусов, сообщают местные жители. Мэрия намерена объявить в городе режим ЧП - закрыть детские сады и школы. Ранее из-за нехватки денег на отопление до весны были отменены занятия в вузах Одессы и киевском университете имени Тараса Шевченко.