Халатность стала причиной крупного пожара в здании "Ленфильма" в Санкт-Петербурге. Накануне вечером в городе на Неве с огнем боролись 14 пожарных расчетов. Пламя охватило склад "Ленфильма". В общей сложности горела площадь в 200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг № 2. В настоящий момент возгорание локализовано. Данных о погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Напомним, это уже второй крупный пожар на "Ленфильме" в текущем году.