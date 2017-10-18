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Кейт Миддлтон и принц Уильям рассекретили время рождения своего третьего ребенка
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18 Октября 2017 17:07

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассекретили время рождения своего третьего ребенка

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассекретили время рождения своего третьего ребенка - это апрель. Королевская семья сообщила новость пресс-службе Кенсингтонского дворца. Пол ребенка называть не стали - его по традиции объявят уже после рождения малыша.

  

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