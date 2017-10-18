18 Октября 2017 17:07

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассекретили время рождения своего третьего ребенка - это апрель. Королевская семья сообщила новость пресс-службе Кенсингтонского дворца. Пол ребенка называть не стали - его по традиции объявят уже после рождения малыша.