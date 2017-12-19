19 Декабря 2017 09:03

Спецдокладчик ООН по вопросу о крайней нищете констатирует, что США "отходят от своей основополагающей приверженности правам человека". Сотрудник международной организации уверен, что из-за нынешней политики Трампа масштабы бедности в стране будут расти. Сегодня каждый восьмой американец живет за чертой бедности. А это более 40 миллионов человек.