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Каждый восьмой американец живет за чертой бедности
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19 Декабря 2017 09:03

Каждый восьмой американец живет за чертой бедности

Спецдокладчик ООН по вопросу о крайней нищете констатирует, что США "отходят от своей основополагающей приверженности правам человека". Сотрудник международной организации уверен, что из-за нынешней политики Трампа масштабы бедности в стране будут расти. Сегодня каждый восьмой американец живет за чертой бедности. А это более 40 миллионов человек.

  

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