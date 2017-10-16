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Каталония в подвешенном состоянии
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16 Октября 2017 12:03

Каталония в подвешенном состоянии

Каталония ровно 2 часа как в подвешенном состоянии. Мадрид не доволен ответом Барселоны на ультиматум. Глава автономии не дал ясного объяснения о независимости региона. Карлес Пучдемон пока призвал лишь к диалогу. Однако власти Испании торговаться не собираются. Мадрид пригрозил взять Каталонию под прямое управление центра.

  

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