Каталония в подвешенном состоянии

16 Октября 2017 12:03

Каталония ровно 2 часа как в подвешенном состоянии. Мадрид не доволен ответом Барселоны на ультиматум. Глава автономии не дал ясного объяснения о независимости региона. Карлес Пучдемон пока призвал лишь к диалогу. Однако власти Испании торговаться не собираются. Мадрид пригрозил взять Каталонию под прямое управление центра.