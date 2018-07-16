Историческая встреча президентов России и США в Хельсинки

Считанные часы остаются до начала встречи президентов России и США. Эксперты уже называют ее исторической, лидеры впервые встретятся в полномасштабном формате. Главы двух стран обсудят двустороннее сотрудничество и международную политику, в частности обсуждать будут Иран, Сирию и Украину. Встреча пройдет при беспрецедентных мерах безопасности. На границе Финляндии возобновилась проверка документов, над резиденцией в Хельсинки, где остановился Трамп, барражируют патрульные вертолеты. За порядком на улицах города следят тысячи полицейских. Планируется, что переговоры начнутся в 13:20, а в 16:50 запланирована пресс-конференция.