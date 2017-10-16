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Ирландия ждет удара "Офелии"
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16 Октября 2017 08:02

Ирландия ждет удара "Офелии"

Синоптики повысили уровень метеоопасности в стране из-за приближения урагана. Стихия надвигается со стороны Атлантического океана и сегодня после полудня пронесется над северными районами Ирландии. Возможны сбои в транспортном сообщении и энергоснабжении. Отголоски урагана ощутят также в Уэльсе и на севере Англии.

  

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