Ирландия ждет удара "Офелии"

16 Октября 2017 08:02

Синоптики повысили уровень метеоопасности в стране из-за приближения урагана. Стихия надвигается со стороны Атлантического океана и сегодня после полудня пронесется над северными районами Ирландии. Возможны сбои в транспортном сообщении и энергоснабжении. Отголоски урагана ощутят также в Уэльсе и на севере Англии.