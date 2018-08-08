Илон Маск, возможно, выкупит компанию Tesla

Илон Маск сообщил, что, возможно, выкупит компанию Tesla. Такое предложение он разместил на своей странице в Twitter. В частности, предприниматель заявил о намерении выкупить акции публичной компании по 420 долларов за акцию. Сумма планируемой сделки может достичь 72 миллиардов долларов. К слову, Маску принадлежит 22 процента акций, и для реализации плана необходимо согласие на продажу своих долей остальных акционеров. Переход Tesla в частную собственность, по мнению экспертов, позволит компании сосредоточиться на своей деятельности, а не подстраиваться под ежеквартальные ожидания инвесторов. Отметим, что на фоне такого заявления акции компании подорожали.