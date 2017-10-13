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Gucci отказывается от натурального меха
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12 Октября 2017 15:07

Gucci отказывается от натурального меха

В своих будущих коллекциях итальянский модный дом намерен сделать экологичность неотъемлемой частью бизнеса. Весь мех, неиспользованный в старых коллекциях, выставят на благотворительном аукционе. Собранные средства пополнят фонды организаций по защите животных. Ранее от натурального меха отказались такие бренды, как Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Armani.

  

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