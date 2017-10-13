Gucci отказывается от натурального меха

12 Октября 2017 15:07

В своих будущих коллекциях итальянский модный дом намерен сделать экологичность неотъемлемой частью бизнеса. Весь мех, неиспользованный в старых коллекциях, выставят на благотворительном аукционе. Собранные средства пополнят фонды организаций по защите животных. Ранее от натурального меха отказались такие бренды, как Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Armani.