12 Января 2018 21:10

Громкое заявление сделал глава Евросовета и экс-премьер Польши Дональд Туск. Варшава может выйти из ЕС вслед за Лондоном. Это может произойти, если Польша превратится из страны-рецепиента европейской помощи в донора. Отметим, в последнее время отношения между Брюсселем и Варшавой резко обострились. Месяц назад Еврокомиссия инициировала санкции в отношении Польши из-за принятия скандальной судебной реформы. В ЕС ее считают недемократичной.

Также еврочиновники пожаловались на Варшаву в суд Евросоюза за невыполнение обязательств по приему беженцев. В свою очередь, польские власти часто обвиняют Брюссель в нежелании прислушиваться к мнению всех стран - членов объединения. Накануне Президент Польши и вовсе заявил, что жители его страны разочарованы евроинтеграцией.

Анджей Дуда, Президент Польши:

"Европейские институты должны разделить ответственность за то, что общество разочаровано интеграцией. И они должны проанализировать допущенные ошибки. Задача институтов Евросоюза - выстроить гармоничную европейскую политику, а не разделять государства и противопоставлять их друг другу. Если кто-то думает, что у него есть монополия на право строить Европу такой, какой она должна быть, не спрашивая мнения других и не признавая иных доводов, то это узурпатор европейской идеи, а не ее реформатор".

Тем временем ситуация между Варшавой и Брюсселем может еще более обостриться в феврале, когда рассмотрят вопрос введения санкций в отношении Польши. Если ограничения примут, Варшава потеряет право голоса в Совете ЕС и станет первой страной под санкциями сообщества, в котором она же и состоит.