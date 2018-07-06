Госсекретарь США прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР

6 Июля 2018

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего турне по Азии прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. К этому времени прошла первая встреча с представителями северокорейского правительства. Стороны планируют обсудить детали ядерного разоружения Корейского полуострова и налаживание двусторонних отношений. В качестве подарка лидеру страны Госсекретарь США привез диск с песней Элтона Джона "Человек-ракета", который подписал Дональд Трамп, а также личное письмо от главы Белого дома.

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