Федеральное правительство США возобновляет работу

23 Января 2018 08:01

В последние три дня ряд госучреждений был вынужден прекратить работу из-за отсутствия финансирования. Причиной тому стали разногласия республиканцев и демократов по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. И только сегодня Дональд Трамп подписал резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 8 февраля.