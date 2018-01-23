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Федеральное правительство США возобновляет работу
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23 Января 2018 08:01

Федеральное правительство США возобновляет работу

В последние три дня ряд госучреждений был вынужден прекратить работу из-за отсутствия финансирования. Причиной тому стали разногласия республиканцев и демократов по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. И только сегодня Дональд Трамп подписал резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 8 февраля.
  

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