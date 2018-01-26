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Филиппины готовятся к возможной чрезвычайной ситуации
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29 Января 2018 08:03

Филиппины готовятся к возможной чрезвычайной ситуации

Особый режим могут ввести на 3 месяца из-за извергающегося вулкана. Дома уже покинули около 80 тысяч человек. Эвакуационные центры переполнены. Уровень тревоги из-за вулкана Майон в центральной провинции Филиппин подняли до предпоследнего. Пепел поднимается из жерла на высоту около 2 километров.
  

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