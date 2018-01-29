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Ежегодный чемпионат по метанию тунца прошел на юге Австралии
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30 Января 2018 08:04

Ежегодный чемпионат по метанию тунца прошел на юге Австралии

В качестве снаряда использовалась замороженная рыба весом до 10 килограммов. За денежный приз - 800 долларов - сражались 30 мужчин и 20 женщин. Среди спортсменок сильнейшей стала Эсти Мейер-Стендер. Она отправила "снаряд" на 9 метров 60 сантиметров. У мужчин чемпионом оказался Леви Прауд. Ему удалось метнуть своего тунца далеко за отметку в 18 метров.

  

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