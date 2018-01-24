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Два автомобиля взорвались у мечети в Ливии
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24 Января 2018 07:10

Два автомобиля взорвались у мечети в Ливии

Близ крупнейшей мечети ливийского города Бенгази с интервалом около получаса взорвались два автомобиля. 28 человек погибли, еще около 20 ранены. Первый взрыв прогремел, когда верующие покидали мечеть после молитвы. Второй - когда на место взрыва прибыли врачи и сотрудники правопорядка. В числе жертв Ахмед Али аль-Фитруи. Он возглавлял следственно-розыскной отдел при главном командовании Ливийской национальной армии. Пострадал и глава управления контрразведки Махди аль-Фаллях.

  

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