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ДТП с бензовозом в Италии
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3 Января 2018 08:07

ДТП с бензовозом в Италии

Авария произошла на трассе между Турином и Брешией. После столкновения с легковой машиной автоцистерна загорелась. Погибли пять пассажиров, в том числе двое детей, а также водитель одного из грузовиков.

  

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