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Дональд Трамп рассказал о загадочном президенте Виргинских островов
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14 Октября 2017 15:06

Дональд Трамп рассказал о загадочном президенте Виргинских островов

Невероятный я. Дональд Трамп рассказал СМИ, насколько было приятно для него встретиться с президентом Виргинских островов - то есть, с самим собой. Отмечу, что эта территория принадлежит США. Глава Белого дома оконфузился в своем рассказе о поездке по разным штатам. Он отметил, что население островов и их лидер - замечательные люди. Впоследствии администрация Трампа пояснила, что тот имел в виду губернатора, но по ошибке завел разговор о самом себе.

  

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