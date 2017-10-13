Дональд Трамп рассказал о загадочном президенте Виргинских островов

14 Октября 2017 15:06

Невероятный я. Дональд Трамп рассказал СМИ, насколько было приятно для него встретиться с президентом Виргинских островов - то есть, с самим собой. Отмечу, что эта территория принадлежит США. Глава Белого дома оконфузился в своем рассказе о поездке по разным штатам. Он отметил, что население островов и их лидер - замечательные люди. Впоследствии администрация Трампа пояснила, что тот имел в виду губернатора, но по ошибке завел разговор о самом себе.