Дональд Трамп поднял в два раза пошлины на сталь и алюминий из Турции

Президент США Дональд Трамп распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Пошлины на алюминий теперь составят 20 %, а на сталь - 50. В сообщении Трамп также обратил внимание на резкое падение курса турецкой лиры по отношению к доллару. А президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что все последние экономические нападки Вашингтона в адрес Турции нанесли удар по взаимоотношениям между странами и теперь достигли той точки, в которой практически невозможно их восстановление.