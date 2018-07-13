"Что с Юнкером?" - таким вопросом задались пользователи Интернета, после того как в Сети появилось видео, на котором глава Еврокомиссии возвращается с праздничного ужина по поводу саммита НАТО. На кадрах Юнкер передвигается очень медленно и пошатываясь. Под руки его ведут сразу несколько человек. А в какой-то момент политик едва не падает на идущего рядом Петра Порошенко. Возможно, глава Еврокомиссии просто плохо себя почувствовал, однако мировые СМИ уверены: судя по широкой улыбке политика, Жан-Клод Юнкер просто перебрал.