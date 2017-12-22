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ЧП в Лондонском зоопарке
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23 Декабря 2017 15:06

ЧП в Лондонском зоопарке

Этим утром на территории зверинца загорелось кафе. Пожар быстро охватил здание общепита и перекинулся на соседний магазин. К месту происшествия была направлена спецтехника и более 70 пожарных. Данных о причинах возгорания администрация зоопарка не сообщает. В настоящий момент выясняется, пострадали ли при пожаре животные.
  

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