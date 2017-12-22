ЧП в Лондонском зоопарке

23 Декабря 2017 15:06

Этим утром на территории зверинца загорелось кафе. Пожар быстро охватил здание общепита и перекинулся на соседний магазин. К месту происшествия была направлена спецтехника и более 70 пожарных. Данных о причинах возгорания администрация зоопарка не сообщает. В настоящий момент выясняется, пострадали ли при пожаре животные.