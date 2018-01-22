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ЧП на северо-западе австралийского Сиднея
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22 Января 2018 08:03

ЧП на северо-западе австралийского Сиднея

Прибывший на станцию пассажирский поезд не смог затормозить и врезался в буферный тупиковый упор платформы. Очевидцы говорят, что состав двигался со скоростью 60-70 километров в час. В результате инцидента пострадали 16 человек. Пятеро пассажиров доставили в больницу на вертолете - их состояние медики расценивают как тяжелое. Специалисты выясняют, что стало причиной аварии - ошибка машиниста или техническая неисправность.

  

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