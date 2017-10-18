18 Октября 2017 09:06

Одна из самых престижных наград в области литературы - Букеровская премия - досталась Джорджу Сондерсу. Писатель получил награду за роман "Линкольн в Бардо". Он рассказывает об одной ночи из жизни шестнадцатого американского президента Авраама Линкольна, который накануне похоронил своего сына. Кроме премии, автор получил приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.