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Букеровская премия досталась Джорджу Сондерсу
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18 Октября 2017 09:06

Букеровская премия досталась Джорджу Сондерсу

Одна из самых престижных наград в области литературы - Букеровская премия - досталась Джорджу Сондерсу. Писатель получил награду за роман "Линкольн в Бардо". Он рассказывает об одной ночи из жизни шестнадцатого американского президента Авраама Линкольна, который накануне похоронил своего сына. Кроме премии, автор получил приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

  

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