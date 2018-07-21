Как сообщили в медучреждении, его жизни ничего не угрожает. Напомним, Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были госпитализированы 30 июня. Женщина позже скончалась в больнице. Полиция считает, что пара пострадала от нервно-паралитического вещества "Новичок". Им же, по данным следствия, были отравлены экс-разведчик российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правоохранители предполагают, что Роули и Стерджесс могли пострадать случайно. По последней версии, они нашли флакон с ядом на улице. Женщина, думая, что это духи, распылила вещество себе на запястья. Напомним, Лондон пытается возложить ответственность за отравление Скрипалей и последующий инцидент на Москву. Россия неоднократно и категорически отвергает эти заявления.