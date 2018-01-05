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Австралия устанавливает самый жаркий рекорд в истории
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8 Января 2018 07:19

Австралия устанавливает самый жаркий рекорд в истории

В Сиднее накануне зафиксировали температуру плюс 47. А на юго-востоке континента вспыхнули лесные пожары. Огонь охватил три штата. В Мельбурне пламя уже у жилых поселений. Сгорело несколько домов. Австралийские синоптики улучшения ситуации не прогнозируют. 

  

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