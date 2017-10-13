Америка выходит из ЮНЕСКО

12 Октября 2017 17:01

Такое решение было принято с целью экономии средств, а также в знак протеста против антиизраильских, по мнению властей США, предубеждений. По словам начальника пресс-службы Госдепа, официально Штаты покинут организацию 31 декабря 2018 года. Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление о решении Вашингтона.