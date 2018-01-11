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Закончился матч в австралийском Хобарте
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11 Января 2018 07:03

Закончился матч в австралийском Хобарте

Закончился матч в австралийском Хобарте, где Арина Соболенко боролась за выход в полуфинал против Леси Цуренко. Белоруска уступила украинке 1:6, 1:6.

Накануне, напомним, Арина выбила из борьбы первую сеяную турнира Чжан Шуай.  

  

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