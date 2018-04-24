Спорт
24 Апреля 2018 19:15
Юниорская сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в России проиграли команде США со счетом 0:8
Юниорская сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в России для игроков до 18 лет уступает в последнем матче группового раунда, однако все равно готовится сыграть в плей-офф. Сегодня наши хоккеисты проиграли команде США со счетом 0:8. Четвертьфинал для белорусов запланирован на 26 апреля. Соперники - победители группы В - сборная Финляндии.
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