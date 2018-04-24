Юниорская сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в России проиграли команде США со счетом 0:8

24 Апреля 2018 19:15

Юниорская сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в России для игроков до 18 лет уступает в последнем матче группового раунда, однако все равно готовится сыграть в плей-офф. Сегодня наши хоккеисты проиграли команде США со счетом 0:8. Четвертьфинал для белорусов запланирован на 26 апреля. Соперники - победители группы В - сборная Финляндии.