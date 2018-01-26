Волейбольный клуб из Беларуси станет участником женского чемпионата России

29 Января 2018 12:20

Об этом сообщает Белорусская федерация волейбола. Договоренность была заключена между федерациями двух стран в Санкт-Петербурге. Правда, будет ли это уже в следующем сезоне, в заявлении не говорится. Точно не называется и клуб. Но, вероятнее всего, им станет действующий чемпион - "Минчанка".