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Волейбольный клуб из Беларуси станет участником женского чемпионата России
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29 Января 2018 12:20

Волейбольный клуб из Беларуси станет участником женского чемпионата России

Об этом сообщает Белорусская федерация волейбола. Договоренность была заключена между федерациями двух стран в Санкт-Петербурге. Правда, будет ли это уже в следующем сезоне, в заявлении не говорится. Точно не называется и клуб. Но, вероятнее всего, им станет действующий чемпион - "Минчанка".

  

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