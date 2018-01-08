Во Дворце Республики будут чествовать лауреатов специальной премии "Белорусский спортивный Олимп - 2017"

8 Января 2018 21:05

Завтра на торжественной церемонии во Дворце Республики будут чествовать и лауреатов специальной премии "Белорусский спортивный Олимп - 2017". Указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Спецпремии Президента удостоена главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова. Она подготовила многих спортсменов международного класса, среди них и олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров. Диплом лауреата премии за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию, уважительное отношение к государственным символам Беларуси получит легкоатлетка Виолетта Скворцова. В минувшем году она выиграла юниорский чемпионат Европы в тройном прыжке, а на церемонии награждения несмотря на угрозу санкций покинула пьедестал в знак протеста против исполнения гимна другой страны вместо белорусского. Видеоролик с поступком спортсменки на канале YouTube посмотрели более 8 миллионов раз. В числе лауреатов и комментатор телеканала "Беларусь 5" Владимир Новицкий за значительный личный вклад за популяризацию физической культуры.