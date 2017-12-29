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Владимир Цыплаков: Превзошли "Неман" только в везении
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29 Декабря 2017 12:15

Владимир Цыплаков: Превзошли "Неман" только в везении

Превзошли "Неман" только в везении. Так главный тренер солигорского "Шахтера" Владимир Цыплаков прокомментировал успех его команды в очередном матче регулярки. "Горняки" на домашней площадке ушли от поражения на последней минуте встречи, а затем праздновали викторию в серии буллитов - 3:2.

"Юность" в столице обыграла 5:3 "Динамо-Молодечно" и опережает "Шахтер" в турнирной таблице на 3 очка.

  

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