Владимир Цыплаков: Превзошли "Неман" только в везении

29 Декабря 2017 12:15

Превзошли "Неман" только в везении. Так главный тренер солигорского "Шахтера" Владимир Цыплаков прокомментировал успех его команды в очередном матче регулярки. "Горняки" на домашней площадке ушли от поражения на последней минуте встречи, а затем праздновали викторию в серии буллитов - 3:2.

"Юность" в столице обыграла 5:3 "Динамо-Молодечно" и опережает "Шахтер" в турнирной таблице на 3 очка.