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Владимир Игнатик с победы стартовал на теннисном турнире во Франции
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30 Января 2018 15:09

Владимир Игнатик с победы стартовал на теннисном турнире во Франции

Владимир Игнатик с победы стартовал на теннисном турнире во Франции с призовым фондом 43 000 евро. На старте 146-я ракетка мира переиграл француза, занимающего 153-ю строчку, Глеба Сахарова 6:3, 4:6, 6:1.       

  

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