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Владимир Игнатик проиграл в матче 2-го круга турнира во Франции
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1 Февраля 2018 12:29

Владимир Игнатик проиграл в матче 2-го круга турнира во Франции

Владимир Игнатик проиграл в матче 2-го круга турнира во Франции с призовым фондом 43 000 евро. Белорус уступил хозяину кортов Кальвину Эмери 4:6, 4:6.

  

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