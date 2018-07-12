Виктория Азаренко продолжает встречу смешанного разряда в паре с Джейми Марреем

В эти минуты внимание белорусских болельщиков приковано к корту турнира "Большого шлема" Уимблдон. Белоруска Виктория Азаренко продолжает встречу смешанного разряда в паре с британцем Джейми Марреем. Соперники в четвертьфинале - голландцы Деми Схюрс и Жан-Жюльен Ройер. В прямом эфире противостояние показывает канал "Беларусь 5". Первый сет закончился, к сожалению, в пользу соперников белоруски и британца - 6:4. Идет вторая партия.