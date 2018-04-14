Спорт
14 Апреля 2018 12:08
Вера Лапко в эти минуты встречается с бельгийкой Кирстен Флипкенс
Вера Лапко в эти минуты встречается с бельгийкой Кирстен Флипкенс в четвертьфинале турнира в швейцарском Лугано. Белоруска занимает в рейтинге 130-ю строчку. Флипкенс - 47-я ракетка мира. Сейчас идет первый сет в матче. После этого поединка на корт выйдет Арина Соболенко. Наша теннисистка поспорит за выход в полуфинал соревнований с итальянкой Камилой Джорджи. Ориентировочное время начала этой встречи - в 13:00. Прямые трансляции из Лугано ведет телеканал "Беларусь 5".
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