Последние новости с теннисных кортов. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

И последние новости с теннисных кортов турнира категории "Премьер" в Сан-Хосе с призовым фондом более 730 тысяч долларов. Вера Лапко в эти минуты сражается за выход во второй круг. Прямую трансляцию поединка ведет «Беларусь 5». Белоруска встречается с китаянкой Чжан Шуэй. Уступая по ходу первого сета 32-ой ракетке мира со счетом 1:4, белоруска сумела вернуться в игру и довести дело до тай-брейка, в котором уверенно победила 7:2. В эти минуты идет второй сет.

Виктория Азаренко свой в свой день рождения выход во второй круг оформила еще рано утром. В стартовом раунде белоруска одержала победу над украинкой Катериной Бондаренко. После успешного для нашей спортсменки первого сета 6:3 последовали два сложнейших. Сначала на тай-брейке сильнее была Бондаренко 7:6. После сильнее была Виктория 7:5. Матч продолжался почти три часа. Кстати, после этой встречи Азаренко отправилась на тренировку. В одной восьмой финала белоруска сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.