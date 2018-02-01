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В Южную Корею отправится белорусская сборная
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1 Февраля 2018 12:05

В Южную Корею отправится белорусская сборная

Большая часть нашей команды утром отправилась в аэропорт от штаб-квартиры Национального олимпийского комитета. В том числе спортсмены, получившие дополнительные квоты: конькобежцы Ксения Садовская и Виталий и Татьяна Михайловы.

В аэропорту к команде присоединится весь состав сборной по лыжным гонкам, а также сервисная группа сборной Беларуси по биатлону. Подробности - в наших следующих выпусках.

  

Теги: Олимпиада 2018

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