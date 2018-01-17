В центре столицы прямо во льду на Свислочи появился спортивный бассейн

17 Января 2018 19:08

Здесь прошел этап Кубка мира по зимнему плаванию. Температура воды - меньше одного градуса, но это никак не остудило пыл более полусотни пловцов из 18 стран. Сегодня прошла самая сложная гонка - на 450 метров. Рядом с огромной прорубью разместили и релакс-зоны - несколько саун, где спортсмены проходили тепловую реабилитацию.

Официальное же открытие соревнований пройдет завтра в 10 утра. В программе состязаний предусмотрены и схватки в формате дуэль - любой желающий может бросить вызов, в первую очередь себе, и попытаться угнаться за профессиональными моржами.