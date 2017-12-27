27 Декабря 2017 19:28

Уроки мастерства олимпийского чемпиона будущим баскетболистам Национальной команды Беларуси. В Минске состоялся мастер-класс Ивана Едешко, одного из творцов чуда в Мюнхене 1972 года, когда его точный пас за три секунды до финала принес золото на Олимпийских играх сборной СССР. Подробности сегодня в программе "День спорта" со Станиславом Липским после "Панорамы".