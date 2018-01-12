В Минске сегодня начинается битва за Континентальный кубок по хоккею

12 Января 2018 07:19

На льду "Чижовка-Арены" четыре команды оспорят главный трофей соревнований. Откроет суперфинал турнира матч между "Юностью" и итальянской командой "Риттен". Также в соперниках у белорусов казахстанский "Номад" и британский "Шеффилд". Прямая трансляция первой игры начнется в 14:55 на "Беларусь 5".