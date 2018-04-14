15 Апреля 2018 09:16

Внимание белорусских теннисных болельщиков сегодня будет приковано к турниру в швейцарском Лугано. В финале Арина Соболенко сразится с Эллис Мертенс из Бельгии. Наша спортсменка накануне в полуфинале победила швейцарку Стефани Фогель 6:4, 6:2. А бельгийка выбила из борьбы Веру Лапко 6:1, 4:6, 6:4. Ранее Соболенко и Мертенс на кортах не пересекались. Сейчас Арина занимает 61-ю строчку в рейтинге ВТА, Эллис - 20-я ракетка мира. Для белоруски этот финал станет третьим в карьере.