В эти дни Минск принимает этап Кубка мира по зимнему плаванию

18 Января 2018 15:26

Большой бассейн появился в центре Минска на реке Свислочи. Температура воды - менее одного градуса, но это никак не охлаждает задор нескольких сотен спортсменов из восемнадцати стран. В программе как индивидуальные заплывы на дистанции полкилометра, так и парные соревнования - все желающие могут попробовать догнать профессиональных моржей.

Рядом с бассейном разместились релакс-зоны - несколько саун, где спортсмены могут согреться. Завершится экстремальный чемпионат в воскресенье.