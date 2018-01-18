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В эти дни Минск принимает этап Кубка мира по зимнему плаванию
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18 Января 2018 15:26

В эти дни Минск принимает этап Кубка мира по зимнему плаванию

Большой бассейн появился в центре Минска на реке Свислочи. Температура воды - менее одного градуса, но это никак не охлаждает задор нескольких сотен спортсменов из восемнадцати стран. В программе как индивидуальные заплывы на дистанции полкилометра, так и парные соревнования - все желающие могут попробовать догнать профессиональных моржей.

Рядом с бассейном разместились релакс-зоны - несколько саун, где спортсмены могут согреться. Завершится экстремальный чемпионат в воскресенье.

  

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