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В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня пройдут четыре поединка
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17 Января 2018 15:17

В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня пройдут четыре поединка

Принципиальный матч состоится на "Чижовка-Арене". "Юность-Минск" примет "Шахтер" из Солигорска. Начало встречи в 19:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".
  

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